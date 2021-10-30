يوفنتوس يواصل السقوط.. وسيميوني يخطف الأنظار مرة أخرى

فاز هيلاس فيرونا على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

تقدم جيوفاني سيميوني لفيرونا في الدقيقة العاشرة بمتابعة لتسديدة تصدى لها تشيزني ليكملها سيميوني في المرمى.

وبعد أربع دقائق فقط أضاف سيميوني الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 80 قلص البديل ويستون مكيني النتيجة ليوفنتوس بالهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراتين الأخيرتين لفيرونا تسجيل جيوفاني سيميوني لستة أهداف بواقع أربعة أهداف أمام لاتسيو وهدفين في مرمى يوفنتوس.

بذلك الفوز ارتفع رصيد هيلاس فيرونا للنقطة الـ 15 في المركز السابع، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز التاسع والذي توقفت نقاطه عند نفس الرصيد.

وسيحل هيلاس فيرونا ضيفا في مباراته المقبلة على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، يوم الأحد 7 نوفمبر.

بينما سيستضيف يوفنتوس فريق فيورنتينا على ملعبه يوم السبت 6 نوفمبر.