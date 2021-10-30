انتهى في الدوري - إنبي (3) (2) المقاولون

تابع مباشرة مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق97: جوووووووول! محمد سالم يسجل الهدف الثاني للمقاولون

ق84: جوووووووول! المقاولون العرب يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها محمد سمير

ق69: دينوبيتر جوووووووووول! يسجل الهدف الثالث لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق56: إيبوكا جووووووووول! الثاني لإنبي من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: إبراهيم يحيى يبعد فرصة مؤكدة للمقاولون بعدما سدد جون أوكلي الكرة من مسافة قريبة من المرمى

ق27: محمد حمدي زكي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى

ق6: جون إيبوكا جووووول! أول لإنبي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من اليمين

بداية المباراة