انتهى في الدوري - إنبي (3) (2) المقاولون
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 19:44
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة إنبي والمقاولون العرب اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق97: جوووووووول! محمد سالم يسجل الهدف الثاني للمقاولون
ق84: جوووووووول! المقاولون العرب يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها محمد سمير
ق69: دينوبيتر جوووووووووول! يسجل الهدف الثالث لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق56: إيبوكا جووووووووول! الثاني لإنبي من ركلة جزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: إبراهيم يحيى يبعد فرصة مؤكدة للمقاولون بعدما سدد جون أوكلي الكرة من مسافة قريبة من المرمى
ق27: محمد حمدي زكي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى
ق6: جون إيبوكا جووووول! أول لإنبي بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من اليمين
بداية المباراة