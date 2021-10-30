قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ كريم فؤاد أمام البنك الأهلي.. وتاو على رأس الهجوم

ظهر كريم فؤاد مدافع الاهلي لأول مرة في قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويغيب أليو ديانج عن الأهلي أمام البنك بسبب حصوله على طرد في مباراة الإسماعيلي السابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – عمار حمدي – أحمد عبد القادر – حسين الشحات – كهربا - ميكيسوني

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على الإسماعيلي برباعية دون رد، بينما فاز البنك على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.