ريان يصنع هدفا في تعادل ألتاي.. وحافظ يشارك في هزيمة مالاطيا سبور

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 18:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

أحمد ياسر ريان - ألتاي

تعادل ألتاي مع سيفاس سبور بهدف لكل فريق اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي لألتاي قبل استبداله بين الشوطين.

وتقدم مصطفى ياتابيري لسيفاس سبور في الدقيقة الـ 38 بصناعة من ماكس جراديل.

أخبار متعلقة
بايرن ميونيخ يتعافى بخماسية.. ودورتموند يواصل المطاردة بهدفين في كولن التشكيل - سون وكين يقودان هجوم توتنام.. وخماسي في دفاع مانشستر يونايتد غاب عن قائمة البرازيل فعاقب إلتشي.. فينيسيوس يقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا أتالانتا يخطف تعادلا قاتلا في +94 أمام لاتسيو

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة صنع أحمد ياسر ريان هدف التعادل لألتاي والذي سجله داوودا بامبا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ألتاي للنقطة الـ 16 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سيفا سبور للنقطة 12 في المركز الـ 11.

وفي مباراة أخرى تلقى يني مالاطيا سبور هزيمة أمام قاسم باشا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وشارك كريم حافظ مع مالاطيا سبور في التشكيل الأساسي، قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 82 ليحل والتر بواليا بدلا منه.

وتقدم لوريت صاديكو بالهدف الأول لقاسم باشا في الدقيقة الـ 54، قبل أن يضيف زميله أورموت بوزوك الهدف الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة التاسعة في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد مالاطيا سبور عند النقطة الـ 12 في المركز الـ 14.

أحمد ياسر ريان وصل لمباراته الثامنة مع ألتاي، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف واحد.

بينما وصل كريم حافظ لمباراته السابعة في الموسم الحالي.

أحمد ياسر ريان - ألتاي كريم حافظ
نرشح لكم
أخر الأخبار
استاد "الإثارة " الإسكندرية سابقا.. الاتحاد يواصل مبارياته الممتعة ويهزم فيوتشر بسيناريو جنوني 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ كريم فؤاد أمام البنك الأهلي.. وتاو على رأس الهجوم 16 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - التركيز على الكرات العرضية 18 دقيقة | مصر
مدرب برايتون: صلاح يعيش أوقاتا رائعة 25 دقيقة | المحترفون
كلوب: وكأننا خسرنا أمام برايتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياش: قدمنا كل شيء ضد بالاس.. وكيف يطرد الحكم لابورتي؟ 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - توتنام (0) (1) يونايتد.. هدف ملغي لـ رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
ريان يصنع هدفا في تعادل ألتاي.. وحافظ يشارك في هزيمة مالاطيا سبور ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك