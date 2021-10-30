ريان يصنع هدفا في تعادل ألتاي.. وحافظ يشارك في هزيمة مالاطيا سبور

تعادل ألتاي مع سيفاس سبور بهدف لكل فريق اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي لألتاي قبل استبداله بين الشوطين.

وتقدم مصطفى ياتابيري لسيفاس سبور في الدقيقة الـ 38 بصناعة من ماكس جراديل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة صنع أحمد ياسر ريان هدف التعادل لألتاي والذي سجله داوودا بامبا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ألتاي للنقطة الـ 16 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سيفا سبور للنقطة 12 في المركز الـ 11.

وفي مباراة أخرى تلقى يني مالاطيا سبور هزيمة أمام قاسم باشا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وشارك كريم حافظ مع مالاطيا سبور في التشكيل الأساسي، قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 82 ليحل والتر بواليا بدلا منه.

وتقدم لوريت صاديكو بالهدف الأول لقاسم باشا في الدقيقة الـ 54، قبل أن يضيف زميله أورموت بوزوك الهدف الثاني.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد قاسم باشا للنقطة التاسعة في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد مالاطيا سبور عند النقطة الـ 12 في المركز الـ 14.

أحمد ياسر ريان وصل لمباراته الثامنة مع ألتاي، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف واحد.

بينما وصل كريم حافظ لمباراته السابعة في الموسم الحالي.