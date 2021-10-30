الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات السبت
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:35
كتب : رضا السنباطي
اشتد صراع الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري 2021-2022 بعد نهاية 10 مباريات اليوم السبت.
وأصبح ترتيب الهدافين في مجموعة القاهرة كالتالي:
مصطفى طلعت (وادي دجلة) وأحمد الصعيدي (زد) وعمرو قلاوة (بورتو السويس) 3 أهداف.
بينما مجموعة بحري:
سعيد مراد ومحمد الدسوقي (صيد المحلة) وأحمد هريسة (بلدية المحلة) وصلاح خطاب (كفر الشيخ) وحسام باولو (بايونيرز) وحسام بركات (الزرقا) 3 أهداف.
ومجموعة الصعيد:
محمد جدو (أسوان) ومحمد مناع (كيما أسوان) 5 أهداف، ووائل غنيم (الألومنيوم) 4 أهداف.