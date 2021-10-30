الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات السبت

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

وادى دجلة مصطفى طلعت

اشتد صراع الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري 2021-2022 بعد نهاية 10 مباريات اليوم السبت.

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وأصبح ترتيب الهدافين في مجموعة القاهرة كالتالي:

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مصطفى طلعت (وادي دجلة) وأحمد الصعيدي (زد) وعمرو قلاوة (بورتو السويس) 3 أهداف.

بينما مجموعة بحري:

سعيد مراد ومحمد الدسوقي (صيد المحلة) وأحمد هريسة (بلدية المحلة) وصلاح خطاب (كفر الشيخ) وحسام باولو (بايونيرز) وحسام بركات (الزرقا) 3 أهداف.

ومجموعة الصعيد:

محمد جدو (أسوان) ومحمد مناع (كيما أسوان) 5 أهداف، ووائل غنيم (الألومنيوم) 4 أهداف.

دوري الدرجة الثانية
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