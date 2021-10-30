الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب المجموعات بعد نهاية مباريات السبت
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:27
كتب : رضا السنباطي
جرت اليوم 10 مباريات في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية 2021-2022 وجاءت النتائج كالتالي:
مجموعة القاهرة:
منتخب السويس ووادي دجلة 1-1
المصرية للاتصالات وبنها 2-صفر
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مجموعة بحري:
دكرنس والأولمبي 2-2
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مجموعة الصعيد:
بني سويف والبداري 1-1
أسوان وقنا 1-صفر
الفيوم وكيما أسوان 2-2
ديروط والإعلاميين 1-صفر
ملوي وسوهاج 2-2
بترول أسيوط والمنيا 1-2
الألومنيوم والمدينة المنورة 1-1