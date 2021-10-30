الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب المجموعات بعد نهاية مباريات السبت

جرت اليوم 10 مباريات في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية 2021-2022 وجاءت النتائج كالتالي:

مجموعة القاهرة:

منتخب السويس ووادي دجلة 1-1

المصرية للاتصالات وبنها 2-صفر

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مجموعة بحري:

دكرنس والأولمبي 2-2

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مجموعة الصعيد:

بني سويف والبداري 1-1

أسوان وقنا 1-صفر

الفيوم وكيما أسوان 2-2

ديروط والإعلاميين 1-صفر

ملوي وسوهاج 2-2

بترول أسيوط والمنيا 1-2

الألومنيوم والمدينة المنورة 1-1

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