أتالانتا يخطف تعادلا قاتلا في +94 أمام لاتسيو

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:25

كتب : FilGoal

مارتن دي رون - أتالانتا

خطف أتالانتا تعادلا قاتلا أمام لاتسيو في افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي بنتيجة 2-2 على ملعب جيوس ستيديوم.

سجل هدفي لاتسيو: بيدرو وتشيرو إيموبيلي، فيما سجل ثنائية أتالانتا: دوفان زاباتا ومارتن دي رون.

تعادل ظل به أتالانتا خامسا برصيد 19 نقطة، وبعده في المركز السادس لاتسيو برصيد 18 نقطة.

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تقدم لاتسيو أولا بهدف جاء من متابعة لتسديدة تشيرو إيموبيلي عقب تصدى خوان موسو في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل الكولومبي دوفان زاباتا هدف التعادل بتصويبة صاروخية في أعلى الزاوية اليسرى.

وأهدر إيموبيلي هدفا محققا في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل الست ياردات تصدى لها موسو.

وقبل 16 دقيقة من نهاية اللقاء سجل إيموبيلي هدف التقدم لاتسيو.

هدف ابتعد به تشيرو إيموبيلي في صدارة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف.

ومثلما حدث في الشوط الأول خطف الهولندي مارتن دي رون هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة أرضية على يمين بيبي رينا.

هدف هو العاشر لدي رون في الدوري الإيطالي والأول له منذ 399 عندما سجل في شباك تورينو في سبتمبر 2020.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الدوري الإيطالي لاتسيو أتالانتا
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