كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع المحترف الأمريكي مواجاتوتيا

أنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع المحترف الأمريكي مواجاتوتيا لدعم فريق كرة الطائرة للرجال بالنادي.

ويستعد فريق الأهلي للكرة الطائرة لانطلاق الموسم المحلي الجديد.

وكان الأهلي فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري المصري، وخسر بطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب كرم فريق رجال الكرة الطائرة بعد تحقيق العديد من الإنجازات.

وأشاد الأهلي بإنجازات فريق الطائرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشار الأهلي إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.