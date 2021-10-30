انتهت في الدوري - الاتحاد (3)-(2) فيوتشر.. فوز أول لزعيم الثغر

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فيوتشر، في الجولة الثانية من الدوري المصري والتي تقام بملعب الإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين

ق 88: جنش يتصدى لركلة الجزاء أمام كريم الديب

ق 86: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد عرضية من صبري رحيل تصطدم بيد مروان محسن

ق 80: عبد المنصف يتألق أمام رأسية مروان محسن

ق 64: جوووول موبولولو والثالث من ركلة جزاء

ق 62: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة خالد الغندور من قبل جنش

ق 51: جوووول داميون لوي والتعادل

ق 47: جوووول أحمد رفعت والثاني لفيوتشر

ق 42: جوووول أحمد رفعت والتعادل لفيوتشر بضربة حرة مباشرة رائعة

ق 8: جوووول مابولولو يسجل الأول للاتحاد

انطلاق المباراة

الاتحاد فيوتشر الدوري المصري
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