انتهت في الدوري - الاتحاد (3)-(2) فيوتشر.. فوز أول لزعيم الثغر
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فيوتشر، في الجولة الثانية من الدوري المصري والتي تقام بملعب الإسكندرية.
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نهاية المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين
ق 88: جنش يتصدى لركلة الجزاء أمام كريم الديب
ق 86: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد عرضية من صبري رحيل تصطدم بيد مروان محسن
ق 80: عبد المنصف يتألق أمام رأسية مروان محسن
ق 64: جوووول موبولولو والثالث من ركلة جزاء
ق 62: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة خالد الغندور من قبل جنش
ق 51: جوووول داميون لوي والتعادل
ق 47: جوووول أحمد رفعت والثاني لفيوتشر
ق 42: جوووول أحمد رفعت والتعادل لفيوتشر بضربة حرة مباشرة رائعة
ق 8: جوووول مابولولو يسجل الأول للاتحاد
انطلاق المباراة