في الدرجة الثانية – المنيا وأسوان يتصدران.. وتعثر الألومينيوم

تشارك المنيا وأسوان صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري، مستغلين تعثر الألومينيوم.

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري.

انتصر المنيا على بترول أسيوط خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف. سجل للمنيا أحمد ترك، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة.

وفاز أسوان الوصيف على قنا بهدف دون رد سجله عمرو رضا، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة مشاركا المنيا الصدارة.

أما ديروط، ففاز على الإعلاميين بهدف أيمن سعد، ليرفع رصيده إلى النقطة الرابعة.

كيما أسوان بدوره، تعادل خارج ملعبه مع الفيوم بهدفين لكل فريق. سجل مصطفى عبد الرسول، ومحمد ناجح لـ كيما أسوان، فيما سجل عبد المعطي محمد من ركلة جزاء، وصلاح رفعت، هدفا عودة الفيوم.

التعادل رفع رصيد كيما أسوان إلى 9 نقاط، ورصيد الفيوم إلى 5 نقاط.

بني سويف تعادل بدوره مع البداري بهدف لكل فريق. سجل وائل فراج لـ بني سويف، فيما سجل عبد الرحمن موسى هدف التعادل للبداري.

وتعادل ملوي مع سوهاج بهدفين لكل فريق. سجل لملوي مصطفى صدفة وأحمد منصور، وسجل لسوهاج أيمن رضا وكمارا.

وتعادل الألومنيوم مع المدينة المنورة بهدف لكل فريق. سجل يوسف عطاي للمدينة وتعادل إيهاب ياسر ريان للألومنيوم.

وفي مجموعة بحري، تعادل دكرنس مع الأوليمبي بهدفين لكل فريق وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء.

سجل لدكرنس إبراهيم سليمان من ركلة جزاء، ومحمد رضا حلة، وسجل للألوليمبي عبد الله الرويني وطه إبراهيم بعد متابعته لركلة جزاء بعد تسديدها وتصدي الحارس لها، وأهدى أحمد فوزي ركلة جزاء لدكرنس.

وفي مجموعة القاهرة، تعادل منتخب السويس مع وادي دجلة بهدف لكل فريق. سجل كريسبو للسويس وتعادل مصطفى طلعت من ركلة جزاء لوادي دجلة.

وانتصر المصرية للاتصالات على بنها بهدفين دون رد، سجلهما محمد بهاء وبودي ليرتفع رصيده إلى 8 نقاط.