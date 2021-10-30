محمد محمود يقود شباب الأهلي للفوز على الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:05

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود

حقق فريق الشباب في النادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الجمهورية.

واستطاع فريق الشباب في النادي الأحمر مواليد 2001 الفوز على الإسماعيلي بمشاركة محمد محمود لاعب الفريق الأول.

وحمل محمد محمود شارة قيادة شباب الأهلي أمام الإسماعيلي، ليشارك من أجل تجهزيه للظهور مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، وذلك بعد عودته من إصابة طويلة لأكثر من عامين.

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ثنائية الأهلي سجلها كل من محمد فخري وزياد طارق.

ويستعد الفريق الأول للأهلي لمواجهة البنك الأهلي غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من الدوري المصري.

محمد محمود الأهلي الإسماعيلي
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