تشكيل الدوري - مابولولو يقود الاتحاد.. وناصر ماهر أساسي مع فيوتشر

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:05

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقود الأنجولي أجوستينو مابولولو هجوم الاتحاد، بينما يقود مروان محسن هجوم فيوتشر في افتتاح الجولة الثانية من الدوري المصري.

يبدأ فوزي الحناوي ومابولولو أساسيان بعدما شاركا كبدلاء في مواجهة دربي الإسكندرية ضد سموحة.

ويظهر ناصر ماهر أساسيا في تشكيل فيوتشر، بينما يغيب سعد سمير بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: مروان عطية – داميون لوي – السيد سالم - صبري رحيل

الوسط: سعيدو سيمبوري – أحمد نبيل مانجا

أمامهما: فوزي الحناوي – خالد الغندور – أحمد عادل ميسي

الهجوم: أجوستينو مابولولو

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حارس المرمى : محمود جنش

الدفاع : جوناثان نجويم - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - كريم عرفات

الوسط : غنام محمد - عمر سافيولا

أمامهما أحمد رفعت - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد

الهجوم : مروان محسن

وكان الاتحاد قد تعادل في الجولة الأولى مع سموحة في دربي الإسكندرية بأربعة أهداف لكل فريق.

فيما حقق فيوتشر بداية قوية في مشاركته الأول بالدوري بالفوز على فاركو.

تشكيل الدوري فيوتشر الاتحاد السكندري
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