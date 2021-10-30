غاب عن قائمة البرازيل فعاقب إلتشي.. فينيسيوس يقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا

غاب فينيسيوس جونيور عن قائمة البرازيل التي أعُلنت أمس لشهر نوفمبر المقبل، فقرر أن يعاقب أول من يواجه.

ريال مدريد فاز على إلتشي في الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني بنتيجة 2-1 وارتقى للصدارة بشكل مؤقت برصيد 24 نقطة بالتساوي مع ريال سوسيداد.

سجل هدفا ريال مدريد: فينيسيوس جونيور فيما سجل بييري ميا هدف إلتشي.

فينيسيوس غاب عن التسجيل في الدوري الإسباني خلال آخر 5 مباريات، فعاد اليوم وسجل ثنائية رفع بها رصيده إلى 7 أهداف في الليجا.

وارتقى البرازيلي الشاب إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإسباني خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب عن لقاء اليوم.

فينيسيوس أيضا وصل لـ 7 أهداف أكثر مما سجل في آخر موسمين بالدوري الإسباني (6 أهداف خلال 64مباراة).

وارتدى لوكا مودريتش العائد لتشكيل الملكي شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة منذ انضمامه في 2012.

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التشكيل

في غياب كريم بنزيمة خاض ماريانو دياز أول دقائقه في الموسم بالمشاركة كأساسي في الهجوم ومن خلفه فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

وبدأ مارسيلو كظهير أيسر ولوكاس فاسكيز كظهير أيمن وفي الوسط عاد لوكا مودريتش أساسيا.

واعتمد فران سكيريبا المدير الفني للإلتشي على ثنائية هجومية مكونة من لوكاس بيريز ولوكاس بوي كما تواجد الأرجنتيني خافيير باستوري كصانع ألعاب.

📋 للمرة الأولى منذ بداية الموسم.. ماريانو دياز يقود هجوم ريال مدريد أمام إلتشي ⚪👑#السبت_الكروي pic.twitter.com/YMHo5s1fom — FilGoal (@FilGoal) October 30, 2021

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد محاولاته الهجومية مبكرا بتسديدة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كيكو كاسيا في الدقيقة الثانية.

البرازيلي تعرض لإصابة عضلية وخرج في الدقيقة 17 متأثرا بإصابته وحل بدلا من ماركو أسنسيو.

وفي الدقيقة 19 بدأ لوكاس بوي هجمات إلتشي بتسديدة من الجهة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة.

هدف اللقاء الأول لم يتأخر، فسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول للملكي.

تمريرة بينية إلى ماريانو دياز في عمق منطقة الجزاء مررها بالكعب إلى البرازيلي الذي سدد على يمين الحارس.

موسم استثنائي لـ فينيسيوس جونيور 🇧🇷⭐ نجم ريال مدريد سجل 6 أهداف في 11 مباراة في الليجا هذا الموسم ، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في الموسمين السابقين مجتمعين (6 أهداف في 64 مباراة) ⚪👑 pic.twitter.com/MRaONvc8n5 — FilGoal (@FilGoal) October 30, 2021

وفي الدقيقة 26 أهدر ماريانو فرصة الهدف الثاني بعدما راوغ كيكو كاسيا لكنه سدد في الشباك الخارجية.

عاد إلتشي مرة أخرى لشن هجماته فأرسل الكولومبي يوهان موهيكا عرضية سددها لوكاس بيريز على الطائر لكن مرت بعيدة عن مرمى كورتوا في الدقيقة 30.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول أهدر لوكاس بيريز هدفا محققا بعدما استغل باستوري الضغط على دفاع ريال مدريد ومرر كرة بالكعب للمهاجم الإسباني الذي سدد برعونة لتمر الكرة بهدوء.































الشوط الثاني

حاول فيدال تشافيز قائد إلتشي أن يهدد مرمى كورتوا لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء على الطائر في الدقيقة 53 مرت بجوار القائم الأيسر.

وقلب راؤول جوتي أحداث المباراة رأسا على عقب عندما تحصل على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل على قدم توني كروس ليخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

في الدقيقة التالية قرر كارلو أنشيلوتي إجراء تغييرين لتنشيط الجبهتين بنزول فيرلاند ميندي وداني كاربخال بدلا من مارسيلو ولوكاس فاسكيز.

تغيير، ارتدى بسببه لوكا مودريتش شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة في تاريخه.

وفي الدقيقة 68 أرسل كاربخال البديل عرضية لكن رأسية دياز جاءت سهلة في يد الحارس.

وعاد فينيسيوس جونيور مرة أخرى للظهور فسجل الهدف الثاني من بينية من مودريتش وسدد من فوق الحارس قبل أن يصل لها معلنا الثاني للملكي في الدقيقة 73.

هدف جاء بعد 12 تمريرة متتالية من لاعبي الميرنيجي.

أنشيلوتي أجرى تغييرا ثنائيا من جديد بنزول إدين هازارد وإدوارد كامافينجا بدلا من فينيسيوس ومودريتش في الدقيقة 84.

وسجل بييري مينا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86 بعدما انفرد بكورتوا وسدد على يمين الحارس البلجيكي عقب دقيقتين من نزوله كبديل.

الدقائق الأخيرة شهدت تدخلات قوية من لاعبي ريال للحفاظ على النتيجة ليعود الملكي للانتصارات والصدارة من جديد ولو مؤقتا.