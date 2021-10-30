تشكيل ريال مدريد - ماريانو يبدأ لأول مرة في الموسم.. ويوفيتش وهازارد على الدكة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يقود ماريانو دياز هجوم ريال مدريد أمام إلتشي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ويخوض المهاجم الدومنيكاني مباراته الأولى في الموسم الجاري بقميص الملكي إذ لم يلعب مطلقا منذ انطلاق الموسم.

ويعوض دياز غياب كريم بنزيمة الذي غاب عن قائمة ريال مدريد وفضل كارلو أنشيلوتي إراحته، كما يتواجد الصربي لوكا يوفيتش على مقاعد البدلاء.

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وعاد لوكا مودريتش لتشكيل ريال مدريد بعدما غاب عن مباراة أوساسونا.

وتضم دكة الميرنيجي أيضا: إدين هازارد وإدوارد كامافينجا وداني كاربخال.

فيما يستمر غياب فيديريكو فالفيردي وجاريث بيل وداني سيبايوس للإصابة.

وجاء تشكيل الملكي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز – رودريجو

على الدكة: أندري لونين – لويس فيودياز – داني كاربخال – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إدين هازارد – ماركو أسنسيو – لوكا يوفيتش – إيسكو – فيرلاند ميندي – إدوارد كامافينجا – أنطونيو بلانكو

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الذي لعب مباراة أكثر.

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