بوكيتينو يكشف سبب استبدال ميسي.. وإجمالا نستحق الفوز أمام ليل

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

ميسي - باريس

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان سبب استبداله لـ ليونيل ميسي أمام ليل بالإجراء الاحترازي.

وخرج ميسي بين شوطي المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتأخر باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل أمام حامل اللقب.

وقال المدرب الأرجنتيني لـ "أمازون برايم": "علينا الانتظار، تحدثنا إلى الطبيب، الإجراء احترازي، لم يستطع المواصلة، لكنها ليست مشكلة وسيكون متاحا في اللقاء المقبل".

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النجم الأسطوري لبرشلونة والذي بدأ مطلع الموسم رحلة جديدة بثوب باريس سان جيرمان لم يزر الشباك أو يرسل تمريرة حاسمة في 5 مشاركات بالدوري الفرنسي حتى الآن.

وبذلك ينتهي شهر أكتوبر وميسي بلا هدف أو تمريرة حاسمة في بطولة الدوري المحلي. بعدما شارك لمدة شوط أمام ليل في لقاء حسمه باريس بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة.

وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما.

وتحدث بوكيتينو عن إمكانية اللعب بمهاجم مثل ماورو إيكاردي قائلا: "لا اعتقد أن المشكلة كانت في الشوط الأول، مجرد أن ليل يعرفنا جيدا، ولم نكن جيدين بشكل كافٍ للقيام بواجباتنا الهجومية والتحكم في المباراة، لكن لا اعتقد أن لاعب واحد أو مركز قد يغير كل شيء".

وأتم "إجمالا نستحق الفوز، هناك خيار أن نلعب بثلاثي دفاعي المرة المقبلة، لنرى طرق لعب مختلفة ونستطيع التأقلم مع هذا الأسلوب، من الجيد أن تكون مرنا، أحيانا لا تعمل الخطة وأنا سعيد بوجود خيارات وخصائص مختلفة في الفريق، وسأواصل العمل على ذلك".

وقلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز في ملعبه على ليل بنتيجة 2-1 أمس الجمعة في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

واستقبل باريس الهدف الأول أمام حامل اللقب في الدقيقة 31 حين نال جوناثان ديفيد من الشباك لكن القائد ماركينيوس أدرك له التعادل في الدقيقة 74 قبل أن يحرز أنخيل دي ماريا هدف الانتصار في الدقيقة 88.

وعزز باريس تصدره لترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 31 نقطة بينما تراجع ليل للمركز 11 ورصيده 15 نقطة.

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