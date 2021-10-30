تقرير تركي: بسبب عدم كفاءة المهاجمين.. جالاتاسراي يوجه أنظاره لمهاجم لاتسيو السبت، 30 أكتوبر 2021 - 12:21 كتب : FilGoal دافيد ألابا - فيدات موريتشي - بايرن ميونيخ - لاتسيو جالاتاسراي الدوري التركي مصطفى محمد فيدات موريتشي نرشح لكم أخر الأخبار قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي ضد أرسنال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي تشكيل ريال مدريد - ماريانو يبدأ لأول مرة في الموسم.. ويوفيتش وهازارد على الدكة 22 دقيقة | الدوري الإسباني بوكيتينو يكشف سبب استبدال ميسي.. وإجمالا نستحق الفوز أمام ليل 48 دقيقة | الدوري الفرنسي التشكيل – فاردي يقود ليستر.. ولاكازيت مع أوباميانج في هجوم أرسنال 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي تقرير تركي: بسبب عدم كفاءة المهاجمين.. جالاتاسراي يوجه أنظاره لمهاجم لاتسيو ساعة | المحترفون عصام عبد الفتاح: لدينا حكمة مرشحة لـ كأس العالم.. وهكذا سنختار من سيدير القمة ساعة | الدوري المصري وكيله لـ في الجول: معروف يوسف يريد تدريب الزمالك يوما ما.. لذلك وافق على الحل الودي 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي ضد أرسنال وكيله لـ في الجول: معروف يوسف يريد تدريب الزمالك يوما ما.. لذلك وافق على الحل الودي تقرير تركي: بسبب عدم كفاءة المهاجمين.. جالاتاسراي يوجه أنظاره لمهاجم لاتسيو كارتيرون: الأهلي مرشح لحسم القمة بسبب مصروفاته.. ولماذا لا يذهبون لـ الإسماعيلية عصام عبد الفتاح: لدينا حكمة مرشحة لـ كأس العالم.. وهكذا سنختار من سيدير القمة الأكثر مشاهدة 1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك أمس اليوم غدا الدوري الفرنسي 2 باريس سان جيرمان 1 ليل انتهت الدوري الألماني 2 هوفنهايم 0 هيرتا برلين انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الرائد 0 الباطن انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الأهلي 1 الهلال انتهت دوري أبطال الكونكاكاف 1 مونتيري 0 كلوب أمريكا انتهت الدوري المصري - إنبـي - المقاولون العرب لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - فيوتشر لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ليفربول - برايتون لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - تشيلسي لم تبدأ 16:00 الدوري المصري - طلائع الجيش - الزمالك لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - الأهلي - البنك الأهلي لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - فاركو - بيراميدز لم تبدأ 17:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - الجونة لم تبدأ 15:00