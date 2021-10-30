تقرير تركي: بسبب عدم كفاءة المهاجمين.. جالاتاسراي يوجه أنظاره لمهاجم لاتسيو

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - فيدات موريتشي - بايرن ميونيخ - لاتسيو

جالاتاسراي الدوري التركي مصطفى محمد فيدات موريتشي
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