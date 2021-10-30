عصام عبد الفتاح: لدينا حكمة مرشحة لـ كأس العالم.. وهكذا سنختار من سيدير القمة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

أمين عمر وطاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك - الدوري المصري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري حكمي مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عصام عبد الفتاح: "أمين عمر يدير لقاء طلائع الجيش والزمالك تحكيميا، ومحمود عاشور حكما مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري".

أمين عمر أدار 3 مباريات الموسم الماضي للزمالك، فاز الأبيض في مباراتين وتعادل في واحدة كانت مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الثاني.

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بينما أدار محمود عاشور 3 مباريات للأهلي الموسم الماضي فاز بها الأهلي جميعا.

وأضاف عبد الفتاح عبر أون تايم سبورتس 1 عن التحكيم النسائي قائلا: "ملف نعمل عليه منذ فترة، شهندة المغربي ومنى عطا الله ويارا عاطف من الحكمات المميزات على المستوى الإفريقي والدولي وأدرن مباريات كبيرة على المستويين".

وأردف "لدينا حكمة مساعدة مرشحة لكأس العالم وهي يارا عاطف، فكيف لا نعتمد عليهن في أعلى مستوى، وقريبا سيتواجد العنصر النسائي كحكمات ساحة ومساعدين".

وتطرق للحديث عن حكام القمة قائلا: من سيدير المباراة لابد أن يكون حكما دوليا".

وأكمل "لدينا 8 حُكام في القائمة الدولية، أدار 4 منهم مباريات في الجولة الأولى و4 سيديرون مباريات الجولة الثانية".

وأتم "وسنختار أفضل أداء لأفضل 3 حكام ونختار من بينهم من سيدير مباراة القمة".

ويلتقي الأهلي والزمالك في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وأدار القمة الموسم الماضي حكمين مصريين، هما محمود البنا في الدور الأول وأمين عمر في الدور الثاني.

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