أليجري: لو رحل رونالدو مبكرا لاختلفت الأمور

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري يستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

يعتقد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن سوق انتقالات ناديه كان يختلف لو رحل كريستيانو رونالدو مبكر في الميركاتو الصيفي الماضي.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس

رونالدو انتقل في الأيام الأخيرة إلى مانشستر يونايتد، في المقابل عوضه البيانكونيري باستعادة مويس كين من إيفرتون الإنجليزي.

وقال أليجري لشبكة "دازن" الإيطالية: "أؤمن بما قاله جورجيو كيليني من أشياء إيجابية عن كريستيانو رونالدو، هو لاعب استثنائي وشرف تدربيه، دربت العديد من الأبطال".

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وأضاف "من الطبيعي يوم 28 أغسطس قبل 3 أيام من نهاية سوق الانتقالات ألا تمتلك إمكانية تعويضه، النادي تعاقد مع مويس كين لاعب يسجل أهداف مهمة وأنا سعيد".

وتابع "إذا رحل رونالدو قبل شهر، ربما كان النادي سيكون له الإمكانية للعمل بشكل مختلف، هذا هو سؤال سوق الانتقالات، هذا لم إنها مجرد مسألة تتعلق بسوق الانتقالات، ولم تخلق أي مشاكل".

مويس كين البالغ 21 عاما سجل هدفين منذ عودته لـ يوفنتوس في 9 مباريات.

ورد أليجري على أهدافه في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا قائلا: "لا يستطيع يوفنتوس وضع أهدافا، الآن لدينا فرصة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال".

وأردف "علينا التفكير في مباراة واحدة ومن ثم نرى ماذا نحن قادرون على فعله، والأخرون يفكرون في البقية".

وأكمل "أؤمن أن إنتر الفريق المرشح لحصد اللقب، لكن ميلان ونابولي يقدمون أوراق اعتمادهم للفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وأتم "في كرة القدم لا تعرف ما قد يحدث وتغلق الفجوة، لكن تلك الأشياء لا تعقينا، نحن نركز على أنفسنا فقط".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات من الدوري الإيطالي.

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