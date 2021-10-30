كارتيرون: الأهلي مرشح لحسم القمة بسبب مصروفاته.. ولماذا لا يذهبون لـ الإسماعيلية

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن الأهلي هو المرشح للفوز بقمة الدوري المقبلة بسبب الصرف الذي صرفه النادي الأحمر في سوق الانتقالات.

الزمالك يلاقي الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 على خلفية مؤتمر إعلان قميص الزمالك الجديد: "سعيد بتقديم موسم مميز مع الزمالك، والموسم الحالي سيكون صعبا للغاية بعدما صرفت العديد من الأندية مبالغ كبيرة من المال، لكننا سنحاول تصعيب مهمتهم لأن طموحهم سيكون عاليا جدا".

































































وأضاف "نتعامل مع الوضع الحالي بالإيقاف عن القيد. لدينا لاعبين عادوا من الإعارات بمستوى عالي جدا. كنا أبطال الدوري بالموسم الماضي، ونسعى أن نحافظ على اللقب".

المدرب الفرنسي أتبع "الاستقرار المالي مهم جدا لأي فريق، وليس سهلا أن تقنع لاعب ببذل مزيد من الجهد وهو لم يحصل على مستحقاته، لذلك لابد من حل مثل هذه الأمور".

وعن المنافسة مع الأهلي على لقب الدوري، قال كارتيرون "الأهلي هو المرشح للفوز بمباراة القمة لأنك تعلم حجم المال الذي صرفه في الانتقالات السابقة. الأهلي سيكون تحت ضغط كبير بسبب الصرف الذي دفعه في الانتقالات، أما نحن فلم نصرف أي شيء. سنصارعهم أيضا على لقب الدوري".

واستمر "نعمل كل ما بوسعنا لتجديد عقد أشرف بنشرقي لأنه لاعب كبير والجماهير تعشقه. لا أملك إجابة صريحة، لكنني أريد الحفاظ عليه طالما تواجدت في النادي".

كارتيرون أكمل "أتمنى مواجهة الأهلي مجددا في نهائي إفريقيا. الزمالك ليس مرشحا للقب الدوري لأننا لم نقم بأي تعاقد، لكنني أعشق مثل هذه التحديات".

واسترسل "أتمنى توافر مبدأ تكافؤ الفرص في الدوري المصري، على سبيل المثال لا أفهم في الوقت الحالي سبب عدم مواجهة الأهلي لـ الإسماعيلي في الإسماعيلية. إذا خضت كل مبارياتك في أفضل الظروف، فهذا لا يعتبر دوري وإنما بطولة مجمعة لفريق واحد. لماذا سيذهب الزمالك إلى الإسماعيلية والأهلي لم يذهب؟".

كارتيرون أتم "لا يمكننا فعل شيء في أزمة شيكابالا. هو موقوف وعلينا التركيز على باقي اللاعبين. حزنا بكل تأكيد على غيابه، ولا أعرف سبب إيقاف لاعبي الزمالك في كل مرة نتوج ببطولة. حدث هذا في الدوري، ومن قبل في كأس السوبر المصري، وحتى في دوري الناشئين".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.