بعد السقوط الانتخابي.. فرج عامر يعلن إنشاء ناد جديد

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 10:47

كتب : FilGoal

فرج عامر رئيس سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن اقترابه من إشهار نادي جديد.

وفشل فرج عامر في الحفاظ على مقعده كرئيس لنادي سموحة بعد 23 سنة في المنصب.

وفور السقوط الانتخابي، كشف فرج عامر عضو البرلمان المصري عن اقترابه من إنشاء نادي جديد.

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فرج عامر كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنشاء نادي جديد يملكه المهندس محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر، والنادي جاهز للإشهار فور التقدم بأوراقه إلى وزارة الشباب والرياضة، وهيئة سوق المال".

وفاز وليد عرفات نائب رئيس مجلس إدارة سموحة السابق بمنصب الرئيس بعد الفوز بالانتخابات أمام محمد فرج عامر.

ويستعد سموحة لمواجهة المصري يوم الإثنين المقبل. مواجهة ستكون الأولى للفريق السكندري في الدوري الممتاز بعد رحيل فرج عامر.

الدوري المصري سموحة فرج عامر
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