مواعيد مباريات السبت 30 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة – ريال مدريد.. ليفربول وجولة جديدة من الدوري المصري

يبدأ السبت الكروي مبكرا، ويستمر إلى نهاية اليوم بمباريات قوية وكبيرة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 30 أكتوبر 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم مبكرا جدا. ليستر سيتي يواجه أرسنال الساعة الواحدة ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

في الرابعة مساء، يلعب واتفورد مع ساوثامبتون عبر بي إن سبورتس اكسترا 2، وفي نفس التوقيت يلعب نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي عبر بي إن بريميوم 3.

يلعب مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في الرابعة عصرا أيضا عبر بي إن بريميوم 2، فيما يلعب ليفربول مع برايتون عبر بي إن بريميوم 1.

وأخيرا، يلعب توتنام أمام مانشستر يونايتد الساعة السادسة والنصف مساء عبر بي إن بريميوم 1.

الدوري المصري

تبدأ الجولة الثانية في مصر بمباراة الاتحاد السكندري مع نادي فيوتشر الساعة الخامسة والنصف عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي الثامنة مساء، يلعب إنبي مع المقاولون العرب عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ويبدأ اليوم في إسبانيا مبكرا جدا. ريال مدريد يحل ضيفا على إلتشي الساعة الثانية ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي المساء، يلعب برشلونة مع ألافيس الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يواجه هيلاس فيرونا الساعة السادسة مساء عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الدوري التركي

ألتاي الذي يضم بين صفوفه المهاجم أحمد ياسر ريان، يواجه سيفاس سبور الساعة الثالثة مساء، فيما يلعب كونيا سبور والذي يضم أحمد حسن "كوكا" مع فنرباهتشة الساعة السادسة مساء.

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