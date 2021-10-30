دي ماريا يكشف سبب خروج ميسي بين شوطي باريس وليل

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان عن سر خروج مواطنه ليونيل ميسي بين شوطي المباراة ضد ليل، والتي انتهت بفوز صعب لفريق العاصمة بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الفرنسي.

وقال دي ماريا عقب المباراة عبر "أمازون": "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز حيث كانت مباراة صعبة. مررنا بلحظات معقدة كفريق ولكن الأهم هو الانتصار لأجل سعادة المشجعين التي تعتبر مسألة جوهرية".

وأضاف "أنا ألعب أينما يُطلب مني. أريد اللعب ويمكنني فعل ذلك في العمق أو على الطرف أو في الأمام. أحب دائما البحث عن المهاجم رقم 9 وتبادل الكرة معه وإيجاده. أحب اللعب أيا يكن المركز، وهذا يعتمد على ما يتم طلبه مني".

وأوضح "المدرب هو من يختار طريقة اللعب. خطوة تلو الأخرى نصبح أفضل. أفضل لاعب في العالم (ميسي) سيتأقلم شيئا فشيئا على الكرة الفرنسية".

وكشف دي ماريا عن سبب خروج ميسي بنهاية الشوط الأول ونزول ماورو إيكاردي بدلا منه، قائلا: "ميسي عانى من بعض الآلام قبل المباراة، وخرج كإجراء احترازي".

يذكر أن دي ماريا صنع هدف التعادل الذي سجله ماركينيوس، كما سجل هدف الفوز بنفسه ليرفع رصيد باريس إلى 31 نقطة في صدارة الدوري.