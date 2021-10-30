اشتباكات في جمعية سموحة العمومية لمناقشة الميزانية

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 00:03

كتب : هاني العوضي

جمعية سموحة العمومية

شهدت الجمعية العمومية العادية لنادي سموحة لمناقشة الميزانية، اشتباكات بين الحضور.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي سموحة لمناقشة الميزانية.

وأثناء فرز صناديق الجمعية العمومية للوقوف على عدد الحضور، فوجئت الجمعية العمومية ببعض المجهولين يحاولون إخفاء بعض الصناديق، ما فسروه بمحاولة لإفشال إكمال الجمعية العمومية.

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وحاول أعضاء الجمعية العمومية منع هؤلاء المجهولين من نقل الصناديق، لتحدث بعض الاشتباكات، والتي خلفت إصابات استدعت حضور سيارة إسعاف للنادي.

وبعد الاشتباكات، أعلن القضاة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ومناقشة ميزانية النادي.

كانت انتخابات نادي سموحة قد أجريت صباح اليوم الجمعة، مع انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج خلال ساعات قليلة.

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