شيكابالا: الزمالك أفضل من الموسم الماضي.. وأريد حقي من اتحاد الكرة

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على رغبة فريقه في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى ناديه لم يحتاج إضافة لاعبين جدد بسبب عودة "مميزين" من الإعارة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال شيكابالا عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"اعتقد الناس أن الزمالك سيقع، لكننا تكاتفتنا الموسم الماضي وتوجنا بالدوري. مركزون إن شاء الله، كل مران بمثابة حرب. كلنا على قدر المسؤولية".

وأضاف عن تألقه في لقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا "الغزالة كانت رايقة" وواصل مازحا "إن لم تسر الأمور على ما يرام أعود دوما إلى الحذاء الذي تألقت به".

وأردف "أمام توسكر أردت أن نبدأ الموسم بقوة، لأن بطولة إفريقيا تفوز بها من البدايات وليس في الأدوار الأخيرة. نحن الفريق الوحيد الذي فاز خارج ملعبه، وهذا يعكس مدى تركيزنا. قائمة الزمالك هذا الموسم أقوى من سابقه".

وعن إيقافه أوضح "قدمت التماسا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم وأنتظر الرد، أتمنى الحصول على حقي. احتفالي بالدوري أشبه برجل ذاهب إلى فرحه، هل يعقل إفساده للفرح؟ نسعى للحفاظ على لقب الدوري والتتويج ببطولة إفريقيا".

وشدد أن فريقه متكامل بالقول:"من نضم لو نريد صفقات؟ الفريق لا يحتاج شيئا، نريد فقط أن تكون الأمور على ما يرام في النادي وأن تختفي المشاكل. نشكر مجلس الإدارة على تعامله مع الأزمات".

وأشاد بمدربه باتريس كارتيرون قائلا:"من أفضل المدربين الذين قابلتهم في حياتي يستطيع إعادتك للمستوى المطلوب. قائمة الفريق الحالية تمنحك القدرة على إجراء تغييرات كثيرة في الخط الأمامي، لأن مشوار الدوري لا يزال طويلا. أتمنى أن يستمر أشرف بنشرقي مع الزمالك حتى الاعتزال، يصنع الفارق دائما".

وواصل "أؤيد أن تكون قرعة الدوري غير موجهة وألا يتم تحديد الجولة بشكل مسبق لإقامة القمة. لابد أن نساعد التحكيم النسائي، لا يوجد شيء اسمه لاعب يصيح في امرأة (حكم)، بإذن الله سيتحسنون. لو تحدثت عن جمهور الزمالك 100 سنة لن توفيه حقه، جمهور يحب مساعدة فريقه، لو شعر أن شراء قميص الفريق سيساعد لن يتردد في اقتنائه".

وأتم ضاحكا "أقول لمحمد صلاح استمر مع الحذاء الأحمر لتواصل التألق. لاعب يعمل بكد، نتشرف بالقول إن أفضل لاعب في العالم الآن مصري. هذا يؤثر إيجابيا على المصريين في دوريات أخرى، النظرة لهم تتغير. بإذن الله سيحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم".

قدم شيكابالا أداء طيبا في لقاء توسكر الذي شارك فيه بديلا وانتصر الزمالك بأربعة أهداف دون رد ليحجز مكانه في دور المجموعات.

لكنه غاب أمام إنبي يوم الثلاثاء بسبب إيقافه 8 مباريات محلية.

ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري وبعد 5 أيام يستضيف غريمه التقليدي الأهلي.