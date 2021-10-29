أنييلي: امتلاك رونالدو كان شرفا ولكن يوفنتوس فوق الجميع

تحدث أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس عن رحيل كريستيانو رونالدو نجم الفريق في بداية الموسم، كما أبدى ثقته في جميع معاونيه للعودة بالفريق إلى الأمام.

وقال أنييلي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "امتلاك أعظم لاعب في العالم كان شرفا لنا، يمكننا فقط التصفيق لما حققه، ولكن يوفنتوس يأتي قبل أي شخص آخر".

وتحدث رئيس يوفنتوس عن تأثير جائحة كورونا التي عرقلت المشروع الاقتصادي للنادي قائلا: "أردنا التفكير بعقلية أكبر، ولكن التأثير أتى بخسائر مقدرة تبلغ 320 مليون يورو".

وأضاف "هذا كان يعني أن علينا العودة إلى قيم يوفنتوس: العمل وإنكار الذات والتضحية والالتزام داخل وخارج الملعب".

ونفى أنييلي كل الشائعات المحيطة بطاقمه الإداري والتدريبي، حيث قال: "أثق في بافل نيدفيد (نائب الرئيس) وماوريسيو أريفابيني (الرئيس التنفيذي) وفيديريكو تشيروبيني (مدير الكرة) وماسيميليانو أليجري (مدرب الفريق) وأيضا في هذه المجموعة الصاعدة من اللاعبين".

ولم يكن أنييلي أول من يتحدث من جانب يوفنتوس عن رحيل رونالدو، حيث قال جورجيو كيليني قائد الفريق عن تأثر انطلاقة الموسم برحيل رونالدو المتأخر.

يذكر أن صاروخ ماديرا انتقل إلى مانشستر يونايتد في نهاية أغسطس الماضي، ليعود إلى الشياطين الحمر بعد 12 عاما من الغياب، ويسدل الستار على 3 سنوات قضاها مع يوفنتوس.