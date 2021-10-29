غاب مبابي وخرج ميسي لكن دي ماريا منح باريس ريمونتادا رائعة أمام ليل

قلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز في ملعبه على ليل بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

واستقبل باريس الهدف الأول أمام حامل اللقب في الدقيقة 31 حين نال جوناثان ديفيد من الشباك لكن القائد ماركينيوس أدرك له التعادل في الدقيقة 74 قبل أن يحرز أنخيل دي ماريا هدف الانتصار في الدقيقة 88.

وعزز باريس تصدره لترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 31 نقطة بينما تراجع ليل للمركز 11 ورصيده 15 نقطة.

وافتقد باريس لنجمه المريض كيليان مبابي ولم يكمل الأيقونة ليونيل ميسي المباراة وغادر بين الشوطين وقالت صحيفة ليكيب إن الإصابة هي السبب.

لكن دي ماريا نجم المواجهة قلب الهزيمة إلى فوز ليثأر باريس من ليل الذي هزمه مرتين في الموسم الماضي واقتنص منه لقب الدوري 2020-2021.

ضغط قوي

وبدأ ليل المباراة بقوة وهدد المرمى بواسطة جوناثان إيكوني الذي سدد كرة بجوار القائم إثر تمريرة بوراك يلماز في الدقيقة 14.

وركز ليل على الجبهة اليسرى وانطلق يلماز واخترق دفاع باريس ومرر الكرة أرضية لجوناثان ديفيد الذي تابعها بلمسة واحدة في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 31.

وكاد أنخيل دي ماريا يدرك التعادل في الدقيقة 40 لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وأطلق جمهور باريس صافرات استهجان على لاعبيه أثناء خروجهم بعد نهاية الشوط الأول، قبل أن يفاجأ أن ميسي لن يبدأ الشوط الثاني وبديله هو مواطنه الأرجنتيني

وباغت ليل مرة أخرى وكاد يعزز تقدمه في الدقيقة 47 لكن يلماز سدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة عرضية أرضية من جوناثان.

وتألق الحارس جيانلويجي دوناروما وأبعد تسديدة خادعة ليلماز في الدقيقة 57.

واخترق نيمار دفاع ليل لكنه سدد الكرة لتصطدم بقدم جوزيه فونتي في الدقيقة 69.

وضرب إيكاردي الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 73.

واستطاع باريس فك شفرة دفاع منافسه في الدقيقة 74 بعدما اخترق دي ماريا منطقة الجزاء من اليسار ثم مرر الكرة عرضية متقنة ليتابعها ماركينيوس بتسديدة على الطائر مدركا التعادل.

وانفرد إيكاردي بالمرمى في الدقيقة 85 لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وواصل دي ماريا تألقه وسجل هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد تمريرة ثنائية مع نيمار تابعها بتسديدة في الزاوية البعيدة.

ويتجه باريس لألمانيا استعدادا لمواجهة لايبزيج يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بوردو في الدوري.