قائمة بيراميدز – ظهور أول لـ حسين السيد وعبد الله مجدي.. وعودة وادي أمام فاركو

دخل حسين السيد وعبد الله مجدي ثنائي بيراميدز الجديد في قائمة الفريق لأول مرة أمام فاركو.

أعلن إيهاب جلال مدرب بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة فاركو في بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز شهدت دخول عبد الله مجدي، وحسين السيد لأول مرة منذ انضمامها هذا الصيف.

من جهة أخرى، عاد محمود وادي المهاجم الفلسطيني لقائمة الفريق بعد شفاءه من الإصابة، فيما غاب اسم ناصر منسي عن القائمة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - محمود صابر.

الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.