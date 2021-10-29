محامي الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الحل الودي مع معروف يوسف

توصل نادي الزمالك إلى حل ودي مع معروف يوسف اللاعب النيجيري السابق للفريق بشأن مستحقاته المتأخرة.

وقال نصر عزام محامي نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "نادي الزمالك ممثلا في حسين لبيب رئيس النادي، وعمرو أدهم عضو اللجة عقدا مفاوضات مع معروف يوسف ووكيله أسامة فرحات، وتم الاتفاق على عمل تسوية أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال هذا الأسبوع لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي".

وأوضح "الحكم في الاتحاد الدولي لكرة القدم في البداية كان يقدر بقيمة 15 مليون جنية، وتم تخفيضه في أول درجة إلى 8 مليون جنية ونصف".

عزام أتبع "اللاعب سيتنازل عن 5 مليون جنيه، وسيحصل على ثلاثة ملايين ونصف".

نصر عزام أتم "بخصوص القضايا الأخرى، هناك مفاوضات جارية مع كل الأطراف من أجل الوصول إلى حل وإجراء تسوية أيضا".

معروف يوسف لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل معارا إلى عدة فرق، ثم الانتقال إلى البنك الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ28 عاما توج مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة.