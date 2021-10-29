السد يتصدى لشائعات رحيل تشافي إلى برشلونة الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 22:30 كتب : أحمد أباظة تشافي تشافي السد برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار محامي الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الحل الودي مع معروف يوسف 17 دقيقة | الدوري المصري السد يتصدى لشائعات رحيل تشافي إلى برشلونة 20 دقيقة | الدوري الإسباني إيتو: مورينيو "الظاهرة" هو الوحيد القادر على جعل روما بطلا 34 دقيقة | الدوري الإيطالي عضو الزمالك: متجر رسمي للنادي لبيع القمصان قريبا 50 دقيقة | الدوري المصري البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف كريم بامبو الحالي.. وإجراء مع المسؤول عن الواقعة ساعة | الدوري المصري شركة تيمبو تكشف سعر قميص الزمالك للجماهير ساعة | الدوري المصري لصالح رفقاء حجازي.. الهلال يتعادل مع الأهلي ساعة | السعودية قائمة الاتحاد السكندري – دخول هشام صلاح وغياب أحمد راشد أمام فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. شركة تيمبو تكشف سعر قميص الزمالك للجماهير محامي الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الحل الودي مع معروف يوسف السد يتصدى لشائعات رحيل تشافي إلى برشلونة البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف كريم بامبو الحالي.. وإجراء مع المسؤول عن الواقعة مران الأهلي - الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية الأكثر مشاهدة 1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 المصري انتهت الدوري الإسباني 2 ليفانتي 2 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني 0 سيلتا فيجو 2 ريال سوسيداد انتهت الدوري الإسباني 1 غرناطة 1 خيتافي انتهت الدوري الإيطالي 3 نابولي 0 بولونيا انتهت الدوري الفرنسي 2 باريس سان جيرمان 1 ليل مباشر 48:8 الدوري الألماني 2 هوفنهايم 0 هيرتا برلين انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الرائد 0 الباطن انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الأهلي 1 الهلال انتهت دوري أبطال الكونكاكاف 1 مونتيري 0 كلوب أمريكا انتهت الدوري المصري - إنبـي - المقاولون العرب لم تبدأ 20:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - فيوتشر لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - ليفربول - برايتون لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - كريستال بالاس لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - نيوكاسل يونايتد - تشيلسي لم تبدأ 16:00