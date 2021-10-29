إيتو: مورينيو "الظاهرة" هو الوحيد القادر على جعل روما بطلا

أبدى صامويل إيتو أسطورة الكاميرون اعتقاده أن جوزيه مورينيو مدرب روما هو الوحيد القادر على تحويل هذا الفريق إلى بطل إيطاليا.

ويأتي ذلك في وقت صعب يعيشه المدرب البرتغالي مع روما، والذي تولى قيادة الفريق خلفا لمواطنه باولو فونسيكا قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال إيتو في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن مورينيو: "إنه ظاهرة".

وأضاف "هو الوحيد الذي أراه قادرا على جعل روما بطلا لإيطاليا بعد كل هذا الوقت".

وبدأ روما الموسم بصورة مميزة، حيث فاز بأول 6 مباريات في جميع المسابقات، ولكن هذا النسق لم يستمر طويلا، بداية بالخسارة أمام هيلاس فيرونا خارج الأرض، ثم 3 هزائم تالية في 6 مباريات، أبرزها الخسارة الساحقة والصادمة أمام بودو جليمت النرويجي 6-1 في دوري المؤتمر الأوروبي.

ومنذ كارثة بودو جليمت عاقب مورينيو مجموعة من اللاعبين، ونال 4 نقاط من المباراتين التاليتين في الدوري، حيث تعادل مع نابولي متصدر الدوري وأفقده النقاط للمرة الأولى منذ بداية الموسم.

ويستعد روما لمواجهة ميلان يوم الأحد، والذي يأتي ثانيا وراء نابولي بفارق الأهداف.

يذكر أن إيتو عمل مع مورينيو في إنتر ميلان وتوجا معا بالثلاثية التاريخية في 2010، المكونة من الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.