عضو الزمالك: متجر رسمي للنادي لبيع القمصان قريبا

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 22:00

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك أمام توسكر الكيني

كشف محمد الإتربي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن اقتراب افتتاح متجر رسمي للنادي من أجل بيع منتجات تحمل شعار الفريق.

وقال محمد الإتربي خلال مؤتمر إعلان الشراكة بين الزمالك وشركة تيمبو المٌصنعة لقميص الفريق: "شركة تيمبو سبورت ستتولى تصميم الزي الخاص بكل الفرق الرياضية وقطاع الناشئين بالنادي".

وأضاف "الزمالك يسير وفق خطط مدروسة من أجل تلبية كل احتياجات الفرق المختلفة بالنادي، وسيتم تجهيز متجر رسمي خاص لبيع قميص النادي للجماهير بأسعار مخفضة".

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وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.

كانت شركة تيمبو قد كشفت عن سعر القميص عند طرحه في السوق لجماهير النادي.

وحددت الشركة سعر القميص بـ 390 جنيه، على أن يٌطرح بعد ثلاثة أسابيع.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

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