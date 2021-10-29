شركة تيمبو تكشف سعر قميص الزمالك للجماهير

كشفت شركة "تيمبو" المٌصنعة لقميص نادي الزمالك، عن سعر القميص عند طرحه في السوق لجماهير النادي.

وقال سيف الأسيوطي رئيس شركة "تيمبو" سبورت في مؤتمر إعلان الشراكة مع النادي: "الشراكة مع الزمالك تتضمن تصميم الملابس لفريق الكرة وفرق الألعاب الجماعية وقطاع الناشئين لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف "الامتيازات تشمل حصول الزمالك على نسبة عالية من عائد المبيعات".

الأسيوطي استمر "سيتم طرح القمصان الخاصة بالفريق بعد 3 أسابيع للجمهور، وسيكون سعر القميص 390 جنيه".

وأتم "أشكر جمهور الزمالك وأعدهم بتقديم كل ما يليق بالقلعة البيضاء".

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق السادس من أكتوبر من أجل الإعلان عن زي الفرق الرياضية للموسم الجديد.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.

من جهة أخرى قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك "فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.