لصالح رفقاء حجازي.. الهلال يتعادل مع الأهلي

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

سالم الدوسري يحتفل بهدف الهلال في الأهلي

لصالح حفاظ اتحاد جدة ورفقاء أحمد حجازي على صدارة المسابقة، تعادل الهلال مع أهلي جدة بقمة الجولة.

تعادل الهلال مع أهلي جدة بهدف لكل فريق على ملعب الملك عبد الله، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري محمد كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

تقدم سالم الدوسري بهدف رائع للهلال في الدقيقة العاشرة. نجم الكرة السعودية راوغ لاعبين داخل منطقة الجزاء، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

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وفي شوط المباراة الثاني، تعادل الأهلي بهدف عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة الـ72.

التعادل رفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة في المركز الرابع من 8 مباريات، وخلف اتحاد الجدة المتصدر برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

وعلى الجهة الأخرى، ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة من 10 مباريات، وفي المركز التاسع.

الدوري السعودي الهلال سالم الدوسري
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