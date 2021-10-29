قائمة الاتحاد السكندري – دخول هشام صلاح وغياب أحمد راشد أمام فيوتشر

بقائمة مشابهة تماما للقاء الأول، يدخل الاتحاد السكندري مواجهة نادي فيوتشر.

أعلن حسام حسن مدرب نادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

قائمة الاتحاد السكندري شهدت تبديل وحيد، بدخول هشام صلاح لاعب وسط، فيما خرج أحمد راشد مهاجم الفريق من القائمة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – أحمد يحيى.

الدفاع: داميون لوي – محمد عبد السلام – محمد مجدي – السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل - كريم الديب.

الوسط: هشام صلاح – خالد الغندور- فوزي الحناوي – أحمد نبيل "مانجا" – عبد الغني محمد – ساليفو مورو – سعيدو سيمبوري – كريم ممدوح – أحمد عادل "ميسي".

الهجوم: أحمد علي – أجوستينيو مابولولو.

ويلعب الاتحاد السكندري مع نادي فيوتشر مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.