انتهت في فرنسا - باريس (2) (1) ليل
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 20:34
كتب : FilGoal
تابع مباشرة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وليل اليوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.
اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة
---
نهاية المباراة
ق88: جووووووووول! دي ماريا يسجل بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة ثنائية رائعة مع نيمار.
ق85: إيكاردي يهدر فرصة كبيرة إثر انفراده بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم
ق74: جووووووول! ماركينيوس يسجل بتسديدة على الطائر إثر تمريرة عرضية من دي ماريا
ق73: إيكاردي يضرب الكرة برأسه إثر تمريرة عرضية من اليسار لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى ليل
ق69: نيمار يخترق دفاع ليل ويسدد الكرة لكنها تصطدم بقدم فونتي ثم تمر بجوار القائم
ق57: دوناروما يتعملق ويتصدى لكرة صعبة إثر تسديدة يلماز ثم ديفيد يسدد الكرة فوق العارضة. فرصة هائلة ضائعة من ليل
ق47: فرصة خطيرة تضيع من ليل بعدما استلم ديفيد الكرة في منطقة الجزاء ومررها ليلماز الذي سدد لكن الكرة مرت بجوار القائم
ق46: ماورو إيكاردي يشارك بدلا من ميسي في أول تبديل لباريس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.. جمهور باريس يطلق صافرات استهجان على لاعبيه
ق40: أووووووووه! دي ماريا يهدر فرصة خطيرة بتسديد الكرة بجوار القائم
ق31: جووووووول! يلماز يخترق دفاع باريس من اليسار ويمرر الكرة أرضية لجوناثان ديفيد الذي سددها مباشرة في الشباك
ق23: دي ماريا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أوريستيس كارنيزيس بثبات
ق14: بوراك يلماز ارسل تمريرة رائعة من على يمين داخل منطقة الجزاء ووصلت لجوناثان ايكوني أمام المرمى وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب
ق14: لعبت الكرة قصيرة ووصلت لإكسيكا خارج منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ولكن ارتدت من جسد أحد مدافعي باريس
ق1: تصد ممتاز من دوناروما لتسديدة ييلماز إثر هجوم مباغت لليل
بداية المباراة