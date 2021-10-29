انتهت في فرنسا - باريس (2) (1) ليل

تابع مباشرة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وليل اليوم الجمعة في الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

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نهاية المباراة

ق88: جووووووووول! دي ماريا يسجل بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة ثنائية رائعة مع نيمار.

ق85: إيكاردي يهدر فرصة كبيرة إثر انفراده بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم

ق74: جووووووول! ماركينيوس يسجل بتسديدة على الطائر إثر تمريرة عرضية من دي ماريا

ق73: إيكاردي يضرب الكرة برأسه إثر تمريرة عرضية من اليسار لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى ليل

ق69: نيمار يخترق دفاع ليل ويسدد الكرة لكنها تصطدم بقدم فونتي ثم تمر بجوار القائم

ق57: دوناروما يتعملق ويتصدى لكرة صعبة إثر تسديدة يلماز ثم ديفيد يسدد الكرة فوق العارضة. فرصة هائلة ضائعة من ليل

ق47: فرصة خطيرة تضيع من ليل بعدما استلم ديفيد الكرة في منطقة الجزاء ومررها ليلماز الذي سدد لكن الكرة مرت بجوار القائم

ق46: ماورو إيكاردي يشارك بدلا من ميسي في أول تبديل لباريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. جمهور باريس يطلق صافرات استهجان على لاعبيه

ق40: أووووووووه! دي ماريا يهدر فرصة خطيرة بتسديد الكرة بجوار القائم

ق31: جووووووول! يلماز يخترق دفاع باريس من اليسار ويمرر الكرة أرضية لجوناثان ديفيد الذي سددها مباشرة في الشباك

ق23: دي ماريا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أوريستيس كارنيزيس بثبات

ق14: بوراك يلماز ارسل تمريرة رائعة من على يمين داخل منطقة الجزاء ووصلت لجوناثان ايكوني أمام المرمى وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب

ق14: لعبت الكرة قصيرة ووصلت لإكسيكا خارج منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ولكن ارتدت من جسد أحد مدافعي باريس

ق1: تصد ممتاز من دوناروما لتسديدة ييلماز إثر هجوم مباغت لليل

بداية المباراة