قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة إلتشي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه لمواجهة إلتشي غدا -السبت- ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب مفاجئ لنجم الهجوم كريم بنزيمة، الذي لم يتم الكشف عن تعرضه لأي إصابة حتى الآن، ما يرجح كونه قرار فني بمنح اللاعب بعض الراحة.

ويعود نجم الوسط لوكا مودريتش الذي سيشارك في مباراة الغد بحسب ما ذكره أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي.

فيما يستمر غياب فيديريكو فالفيردي وجاريث بيل وداني سيبايوس للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيرلان ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – لوكاس فاسكيز – إيسكو – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو

خط الهجوم: إيدين هازارد – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الذي لعب مباراة أكثر.