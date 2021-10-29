مران الأهلي - الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المران الجماعي لفريقه اليوم الجمعة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتعافى الشناوي من إصابة بمزق في العضلة الخلفية وشارك في تدريبات "قوية" مع الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وواصل صلاح محسن تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابة في أصابع القدم.

وعقد المدرب بيتسو موسيماني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشرح خلالها بعض الأمور الفنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه البنك الأهلي يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفوزه العريض برباعية دون رد على الإسماعيلي يوم الأربعاء.