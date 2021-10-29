مؤتمر أنشيلوتي - عودة مودريتش.. ماذا لو أراد هازارد الرحيل في يناير؟

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنباء رحيل إيدين هازارد نجم الفريق، وإمكانية تولي تشافي هيرنانديز لتدريب الغريم برشلونة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إلتشي: "نحن نحضر لمبارياتنا المقبلة بعد سلسلة من المباريات المتتالية ونعرف أن الجانب البدني يأتي في المقام الثاني مقارنة بالالتزام الذي أظهره الفريق في المباريات الأخيرة".

وبسؤاله عما إذا كان فينيسيوس جونيور بحاجة للراحة بعد لعبه عدة مباريات متتالية قال المدرب الإيطالي: "لا أعتقد ذلك. إنه بخير، فهو شاب ويتعافى أفضل من الآخرين. إذا عانى مشكلة ما أو هبوط في المستوى يمكن إراحته".

أما عن حالة لوكا مودريتش نجم وسط الفريق أوضح أنشيلوتي أنه بخير كونه تدرب وسيلعب غدا، حيث تم الاحتفاظ به في المباراة الماضية كإجراء احترازي.

وبسؤاله عن الجدل التحكيمي الذي أثير في المباراة الماضية ضد أوساسونا والتي انتهت بالتعادل السلبي، وما إذا كان الحكم سوتو جرادو أظهر قلة احترام تجاه لاعبي ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "لا أريد الخوض في ذلك حقا. المشكلة أنه كان هناك الكثير من التوقفات خلال المباراة".

وأوضح "إنها ليست مشكلة مع الحكام بل مع كرة القدم. هذا الأمر يجب حله. يجب إيجاد الحلول لاستغلال أفضل للوقت. هذا ليس جيدا لهؤلاء الذين يريدون مشاهدة مباراة كرة قدم".

وعن دور تقنية الفيديو في هذه الأزمات أضاف الإيطالي "التقنية حسنت بعض الأشياء، ولكن في بعض النقاط لا يزال الأمر معقدا، ولكن عموما أعتقد أنها كانت شيء جيد لكرة القدم، فالمشاكل كانت موجودة قبل ظهور تقنية الفيديو. بعض القواعد معقدة بالنسبة لي. قاعدة التسلل معقدة وليست عادلة".

أما عن إمكانية تولي تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة عقب إقالة رونالد كومان قال كارلو: "أعرفه جيدا من فترته كلاعب، وأتمنى له كل الأفضل كمدرب".

أخيرا عن إمكانية رحيل إيدين هازارد في يناير كمثال طرح عليه في المؤتمر الصحفي: "طوال مسيرتي كمدرب لم أجبر أي لاعب أبدا على البقاء إن أراد الرحيل. لا أملك أدنى شك بشأن ذلك".

يذكر أن ريال مدريد تعادل مع أوساسونا سلبيا في الجولة الماضية، وذلك بعد فوزه على برشلونة في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد.