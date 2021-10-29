في يومه الأخير بـ الإسماعيلي.. علي أبو جريشة للاعبين: ابذلوا أقصى ما لديكم

وجه علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي ورئيس اللجنة الفنية في النادي رسالة للاعبي الفريق بعد خسارتهم برباعية دون رد أمام الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكشف أبو جريشة ما قاله للاعبين في حواره مع FilGoal.com، فأوضح "طلبت منهم ترك مسؤولية اختيار التشكيل للجهاز الفني، والتركيز في الملعب وبذل أقصى جهد ممكن".

وواصل "الأهلي كان أجهز من الإسماعيلي، حمى البدايات أحيانا تكون سلبية. المباراة كشفت عيوب وأخطاء بعض اللاعبين، لكن الجهاز الفني قادر على علاج ذلك".

وأضاف "الدوري لا يزال طويلا، الأهم هو تصحيح المسار للوصول للنتائج المرجوة".

وأتم "عمل اللجنة ينتهي اليوم لأنه سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأحد وسيشكل لجنة جديدة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في ترتيب الدوري ويحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الأحد.