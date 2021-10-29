في يومه الأخير بـ الإسماعيلي.. علي أبو جريشة للاعبين: ابذلوا أقصى ما لديكم

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 17:56

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الأهلي

وجه علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي ورئيس اللجنة الفنية في النادي رسالة للاعبي الفريق بعد خسارتهم برباعية دون رد أمام الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكشف أبو جريشة ما قاله للاعبين في حواره مع FilGoal.com، فأوضح "طلبت منهم ترك مسؤولية اختيار التشكيل للجهاز الفني، والتركيز في الملعب وبذل أقصى جهد ممكن".

وواصل "الأهلي كان أجهز من الإسماعيلي، حمى البدايات أحيانا تكون سلبية. المباراة كشفت عيوب وأخطاء بعض اللاعبين، لكن الجهاز الفني قادر على علاج ذلك".

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الخامسة قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعودة فتوح أمام طلائع الجيش مران الزمالك - تقسيمة قوية وتخفيف الحمل البدني توخيل: نحاول سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي.. ولا أتوقع الفائز باللقب

وأضاف "الدوري لا يزال طويلا، الأهم هو تصحيح المسار للوصول للنتائج المرجوة".

وأتم "عمل اللجنة ينتهي اليوم لأنه سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد يوم الأحد وسيشكل لجنة جديدة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في ترتيب الدوري ويحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الأحد.

الإسماعيلي علي أبو جريشة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنييلي: امتلاك رونالدو كان شرفا ولكن يوفنتوس فوق الجميع 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
غاب مبابي وخرج ميسي لكن دي ماريا يمنح باريس ريمونتادا رائعة أمام ليل 22 دقيقة | الدوري الفرنسي
قائمة بيراميدز – ظهور أول لـ حسين السيد وعبد الله مجدي.. وعودة وادي أمام فاركو 29 دقيقة | الدوري المصري
محامي الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل الحل الودي مع معروف يوسف 48 دقيقة | الدوري المصري
السد يتصدى لشائعات رحيل تشافي إلى برشلونة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
إيتو: مورينيو "الظاهرة" هو الوحيد القادر على جعل روما بطلا ساعة | الدوري الإيطالي
عضو الزمالك: متجر رسمي للنادي لبيع القمصان قريبا ساعة | الدوري المصري
البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف كريم بامبو الحالي.. وإجراء مع المسؤول عن الواقعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة