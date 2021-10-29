قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعودة فتوح أمام طلائع الجيش

يغيب حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك أمام طلائع الجيش، فيما يعود أحمد فتوح لقائمة الفريق.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.

القائمة شهدت غياب حازم إمام عن قائمة الفريق، فيما عاد أحمد فتوح بعد الغياب عن اللقاء السابق للإيقاف.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” - أشرف بنشرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.