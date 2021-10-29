مران الزمالك - تقسيمة قوية وتخفيف الحمل البدني

خفف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحمل البدني على اللاعبين خلال مران اليوم الجمعة في مقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات قبل إجراء تقسيمة "قوية" بين 3 فرق.

وصعد الحارس الشاب معاذ الدين محمود للتدرب مع الفريق الأول.

وبدأ الزمالك الدوري بانتصار على مضيفه إنبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي.

وينتظر قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 يوم 23 ديسمبر المقبل للتعرف على منافسيه في دور المجموعات.