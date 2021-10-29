قائمة البرازيل - عودة كوتينيو وفيرمينو.. وحارس جريميو ينضم لأول مرة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 16:28

كتب : FilGoal

ماتياس كونها يسجل ويحتفل بهدف البرازيل في مصر

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة مكونة من 23 لاعبا لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين يومي 11 و16 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت قائمة تيتي عودة اسمين مهمين هما: فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو.

وانضم للقائمة جابريل تشابيكو حارس جريميو صاحب الـ 21 عاما لأول مرة.

أخبار متعلقة
كشاف برشلونة في البرازيل: تعاقدت مع فينيسيوس بالفعل ولكن وكلائه قاموا بخيانتي كافو: إقامة كأس العالم كل عامين فكرة سيئة.. وأتمنى أن تكسر البرازيل هيمنة أوروبا على البطولة تصفيات المونديال - كولومبيا توقف قطار البرازيل.. وفنزويلا وبوليفيا تنتصران تصفيات المونديال - البرازيل تدهس أوروجواي.. وتشيلي تضرب فنزويلا بثلاثية

تشابيكو حارس جريميو شارك منذ بداية الموسم الجاري في 23 مباراة استقبل 24 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة بجميع المسابقات، كما جدد عقده مع التريكولور حتى ديسمبر 2025 منتصف الشهر الجاري.

كما يغيب لاعبي فلامنجو وبالميراس عن قائمة السامبا من أجل الاستعداد لنهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 27 نوفمبر المقبل، إذ يعد ويفيرتون حارس بالميراس وجابريل باربوسا وإيفرتون ريبيرو ثنائي فلامنجو من عناصر المنتخب الأساسية.

ويغيب عن القائمة كل من جيلريمي أرانا ظهير أتليتكو مينيرو البرازيلي ودوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي وفينيسوس جونيور جناح ريال مدريد وأرتور كابرال مهاجم بازل السويسري.

وجاءت قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جابريل تشابيكو (جريميو)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – إيمرسون رويال (توتنام الإنجليزي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جيرسون (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – لوكاس باكيتا (أولمبيك ليون الفرنسي) – فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)

الهجوم: أنتوني (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – جابريل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني) – نيمار (باريس سان جيرمان) – رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)

ويتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، ويليه المنتخب الأرجنتيني بفارق 6 نقاط.

تصفيات كأس العالم قائمة البرازيل تيتي البرازيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - إلتشي (0) (0) ريال مدريد.. تهديد أول مبكر للغاية 27 دقيقة | الدوري الإسباني
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي (0)-(2) أرسنال.. الثاااااني 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - ماريانو يبدأ لأول مرة في الموسم.. ويوفيتش وهازارد على الدكة ساعة | الدوري الإسباني
بوكيتينو يكشف سبب استبدال ميسي.. وإجمالا نستحق الفوز أمام ليل ساعة | الدوري الفرنسي
التشكيل – فاردي يقود ليستر.. ولاكازيت مع أوباميانج في هجوم أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: بسبب عدم كفاءة المهاجمين.. جالاتاسراي يوجه أنظاره لمهاجم لاتسيو ساعة | المحترفون
عصام عبد الفتاح: لدينا حكمة مرشحة لـ كأس العالم.. وهكذا سنختار من سيدير القمة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك