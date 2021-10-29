قائمة البرازيل - عودة كوتينيو وفيرمينو.. وحارس جريميو ينضم لأول مرة

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة مكونة من 23 لاعبا لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين يومي 11 و16 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.

وشهدت قائمة تيتي عودة اسمين مهمين هما: فيليبي كوتينيو وروبرتو فيرمينو.

وانضم للقائمة جابريل تشابيكو حارس جريميو صاحب الـ 21 عاما لأول مرة.

تشابيكو حارس جريميو شارك منذ بداية الموسم الجاري في 23 مباراة استقبل 24 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة بجميع المسابقات، كما جدد عقده مع التريكولور حتى ديسمبر 2025 منتصف الشهر الجاري.

كما يغيب لاعبي فلامنجو وبالميراس عن قائمة السامبا من أجل الاستعداد لنهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 27 نوفمبر المقبل، إذ يعد ويفيرتون حارس بالميراس وجابريل باربوسا وإيفرتون ريبيرو ثنائي فلامنجو من عناصر المنتخب الأساسية.

ويغيب عن القائمة كل من جيلريمي أرانا ظهير أتليتكو مينيرو البرازيلي ودوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي وفينيسوس جونيور جناح ريال مدريد وأرتور كابرال مهاجم بازل السويسري.

وجاءت قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جابريل تشابيكو (جريميو)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – إيمرسون رويال (توتنام الإنجليزي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جيرسون (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – لوكاس باكيتا (أولمبيك ليون الفرنسي) – فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)

الهجوم: أنتوني (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – جابريل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني) – نيمار (باريس سان جيرمان) – رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)

ويتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، ويليه المنتخب الأرجنتيني بفارق 6 نقاط.