فانتاسي في الجول (1) – بيرسي تاو الأفضل وثنائي البنك الأهلي في التشكيل المثالي

26 هدفا سكنت شباك الفرق في الدوري المصري عبر الجولة الأولى من موسم 2021-2022.

5 فرق حافظت على نظافة شباكها و5 فرق لم تهز الشباك.

بداية قوية للمحترفين عن طريق بيرسي تاو مهاجم الأهلي ووليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز.

و3 لاعبين يتصدرون ترتيب الهدافين هم: محمد هلال وبيرسي تاو ووليد الكرتي.

مفاجآت عديدة شهدتها الجولة الأولى من فانتاسي في الجول في موسمه الثالث الخاص بالدوري المصري.

FilGoal.com يستعرض معكم أكثر لاعب حصدا للنقاط وكذلك التشكيل الأعلى نقاطا بعد نهاية الجولة الأولى في فانتاسي في الجول.

الأكثر حصدا للنقاط

الجنوب إفريقي بيرسي تاو حصد 15 نقطة متفوقا على علي معلول زميله في الأهلي وكذلك محمد هلال لاعب البنك الأهلي ليصبح الأكثر حصدا للنقاط في الجولة الأولى.

تاو في ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي سجل هدفين خلال 72 دقيقة من أصل 3 تسديدات كما صنع فرصتين محققتين.

وحصل تاو على 15 نقطة، بواقع 5 نقاط لكل هدف ونقطة للخروج بشباك نظيفة و2 للمشاركة أكثر من 60 دقيقة بالإضافة إلى نقطتين إضافيتين.

الأكثر حصولا على نقاط في الجولة الأولى 1⃣📊 بيرسي تاو تفوق على علي معلول ومحمد هلال وحصد أكثر عدد من النقاط في الجولة الأولى من فانتازي في الجول 🔴🦅⭐ سجل الآن وألعب عبر https://t.co/cVksO4IVl0 pic.twitter.com/w6HdvPoXCq — FilGoal (@FilGoal) October 29, 2021

التشكيل الأعلى نقاطا

فوز الأهلي برباعية دون رد على الإسماعيلي والخروج بشباك نظيفة ساهم بتواجد 5 لاعبين في القائمة، بالإضافة إلى تاو تواجد علي لطفي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة.

وتواجد لاعبان من البنك الأهلي هما: إسحاقو يعقوبو ومحمد هلال ومثلهما من الزمالك وهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

ومن سموحة تواجد مروان حمدي ومن بيراميدز وليد الكرتي ومن فيوتشر محمد عبد المنعم ومن الجونة خالد قمر.

وفي حراسة المرمى حقق محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب النتيجة الأعلى.

وإليكم التشكيل الأعلى نقاطا في الجولة الأولى من فانتاسي في الجول

إليكم أيضا أكثر 3 لاعبين تم بيعهم بعد نهاية الجولة الأولى، إذ كان محمد شريف أكثر لاعب تم تعيينه قائدا للفرق في الجولة الأولى لكنه جلس على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

قبل انطلاق الدوري🔜 نجم الأهلي محمد شريف هو أكثر لاعب تم اختياره "كابتن" 🔥⚽ من هو قائد فريقك؟ ⁉ سجل الآن وألعب عبر https://t.co/cVksO4IVl0 وحمل تطبيق 👇 📱آندرويد: https://t.co/HCNsaV2wWQ 📱آيفون: https://t.co/hHkZ6ku0tD 📱هواوي: https://t.co/EjVLUzihQU#فانتاسي_في_الجول pic.twitter.com/O09gB8fpkp — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2021

وغاب محمد الشناوي أيضا بسبب إصابته التي تعرض لها مع المنتخب، بينما غاب فخر الدين بن يوسف بسبب إصابة عضلية عشية مباراة مصر المقاصة.

محمد شريف فخرالدين بن يوسف محمد الشناوي إليكم أكثر 3 لاعبين تم بيعهم خلال الجولة الأولى من الدوري المصري شارك في فانتازي في الجول واختر تشكيلك من هناhttps://t.co/com5dZ8SYP 📱Google playhttps://t.co/3ZGzl2wyfL 📱Apple Storehttps://t.co/nYm2eMd2mB pic.twitter.com/lq02Rsxjqz — FilGoal (@FilGoal) October 28, 2021

انتقالات الجولة الثانية تغلق غدا السبت الموافق 30 أكتوبر في الرابعة والنصف عصرا.