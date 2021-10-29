فانتاسي في الجول (1) – بيرسي تاو الأفضل وثنائي البنك الأهلي في التشكيل المثالي

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 14:06

كتب : أحمد غالب

فانتازي الدوري المصري

26 هدفا سكنت شباك الفرق في الدوري المصري عبر الجولة الأولى من موسم 2021-2022.

5 فرق حافظت على نظافة شباكها و5 فرق لم تهز الشباك.

بداية قوية للمحترفين عن طريق بيرسي تاو مهاجم الأهلي ووليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز.

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و3 لاعبين يتصدرون ترتيب الهدافين هم: محمد هلال وبيرسي تاو ووليد الكرتي.

مفاجآت عديدة شهدتها الجولة الأولى من فانتاسي في الجول في موسمه الثالث الخاص بالدوري المصري.

FilGoal.com يستعرض معكم أكثر لاعب حصدا للنقاط وكذلك التشكيل الأعلى نقاطا بعد نهاية الجولة الأولى في فانتاسي في الجول.

الأكثر حصدا للنقاط

الجنوب إفريقي بيرسي تاو حصد 15 نقطة متفوقا على علي معلول زميله في الأهلي وكذلك محمد هلال لاعب البنك الأهلي ليصبح الأكثر حصدا للنقاط في الجولة الأولى.

تاو في ظهوره الرسمي الأول مع الأهلي سجل هدفين خلال 72 دقيقة من أصل 3 تسديدات كما صنع فرصتين محققتين.

وحصل تاو على 15 نقطة، بواقع 5 نقاط لكل هدف ونقطة للخروج بشباك نظيفة و2 للمشاركة أكثر من 60 دقيقة بالإضافة إلى نقطتين إضافيتين.

التشكيل الأعلى نقاطا

فوز الأهلي برباعية دون رد على الإسماعيلي والخروج بشباك نظيفة ساهم بتواجد 5 لاعبين في القائمة، بالإضافة إلى تاو تواجد علي لطفي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة.

وتواجد لاعبان من البنك الأهلي هما: إسحاقو يعقوبو ومحمد هلال ومثلهما من الزمالك وهما أحمد سيد زيزو وعمر السعيد.

ومن سموحة تواجد مروان حمدي ومن بيراميدز وليد الكرتي ومن فيوتشر محمد عبد المنعم ومن الجونة خالد قمر.

وفي حراسة المرمى حقق محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب النتيجة الأعلى.

وإليكم التشكيل الأعلى نقاطا في الجولة الأولى من فانتاسي في الجول

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إليكم أيضا أكثر 3 لاعبين تم بيعهم بعد نهاية الجولة الأولى، إذ كان محمد شريف أكثر لاعب تم تعيينه قائدا للفرق في الجولة الأولى لكنه جلس على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

وغاب محمد الشناوي أيضا بسبب إصابته التي تعرض لها مع المنتخب، بينما غاب فخر الدين بن يوسف بسبب إصابة عضلية عشية مباراة مصر المقاصة.

انتقالات الجولة الثانية تغلق غدا السبت الموافق 30 أكتوبر في الرابعة والنصف عصرا.

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