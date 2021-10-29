مؤتمر لابورتا: هذا سبب تأخر إقالة كومان.. ولا أعرف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 13:35

كتب : FilGoal

رونالد كومان - جوان لابورتا - برشلونة

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السبب الذي دفع مجلس الإدارة لإقالة رونالد كومان من منصبه قبل يومين.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "علاقتنا مع كومان رائعة وأخبرناه بقرارنا واحترم ذلك، منحناه الثقة لكن الموقف مؤخرا كان سلبيا للغاية".

وشدد "كومان شخص رائع وسيظل أسطورة لهذا النادي لقد فاز معنا كمدرب بكأس الملك لكن لم يستمر معنا لأن النتائج حسمت موقفه".

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وعن سبب تأخر إقالة المدرب الهولندي من منصبه قال: "استحق كومان الحصول على الثقة في ظل عدم تواجد اللاعبين المصابين لكن بعد ذلك النتائج كانت هي الفيصل".

وعن الشرط الجزائي الخاص بكومان قال: "المفاوضات تسير بشكل جيد في هذا الشأن".

ورفض لابورتا الكشف عن اسم المدرب الجديد سواء كان تشافي هيرنانديز أو غيره.

وقال: "لا يمكنني الحديث عن الامر الآن لن يكون هذا تصرفا احترافيا أسف لا أستطيع قول أي شيء بشأن هذا الأمر".

وعن تشافي هيرنانديز قائد الفريق السابق ومدرب السد القطري الحالي قال: "لدي أراء جيدة عنه وهو شخص يطور نفسه".

وكشف لابورتا في ختام المؤتمر "قد نضطر لدخول سوق الانتقالات الشتوية ومازلنا نحاول تغيير الوضع الاقتصادي".

برشلونة كومان لابورتا
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