مونتيري بقيادة أجيري يتوج بلقب دوري أبطال كونكاكاف ويتأهل لـ مونديال الأندية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 11:12

كتب : إسلام أحمد

مونتيري - بطل دوري أبطال كونكاكاف 2021

حصد مونتيري المكسيكي لقب دوري أبطال كونكاكاف 2021 بالفوز على كلوب أمريكا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل وتأهل إلى كأس العالم للأندية 2021.

خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق قاد مونتيري للفوز باللقب القاري الخامس في تاريخه بعد أعوام 2012 و2013 و2015 و2019.

في المقابل خسر كلوب أمريكا لأول مرة في تاريخه نهائي البطولة القارية بعدما حققها في 7 مرات سابقا.

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وعزز خافيير أجيري تفوقه في المواجهات المباشرة على سانتياجو سولاري مدرب كلوب أمريكا إذ فاز عليه في المباراة الرسمية الثانية بينهما بنفس النتيجة 1-0 كما تفوق عليه أيضا وديا بنتيجة 2-0.

كما أنهى أجيري سلسلة هزائم الفريق، إذ تعرض رايادوس -لقب مونتيري- للخسارة في آخر 4 مباريات في الدوري المكسيكي ما جعل منصب المدير الفني على المحك.

سجل هدف اللقاء الوحيد: روجيلو فونيس موري الهداف التاريخي لمونتيري في الدقيقة التاسعة.

التشكيل

بدأ مونتيري اللقاء الذي خاضه على ملعبه كونه صاحب النتائج الأفضل في النسخة الحالية بتشكيل في حراسة مرماه سبستيان أندرادا والمدافع المكسيكي هيكتور مورينو وفي الجناح الأيمن الأرجنتيني ماكسيليمانو ميزا وفي الهجوم المهاجم الأرجنتيني الذي أصبح يلعب لمنتخب المكسيك روجيلو فونيس موري.

بينما دفع سانتياجو سولاري بالحارس المخضرم جيرييمو أوتشو في حراسة المرمى، وفي الهجوم تواجد الثنائي هنري مارتن والكولومبي روجر مارتينيز.

وصف المباراة

فونيس موري سجل الهدف بعدما تلقى عرضية من ماكسيليميانو ميزا وأودعها في الشباك بسهولة، هدف انتظر تأكيد من تقنية الفيديو الذي أيد صحة الهدف.

بعد الهدف سيطر كلوب أمريكا على أحداث الشوط الأول فكاد روجر مارتينيز أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 تصدى القائم الأيمن لركلة ثابتة من ريتشارد سانشيز لاعب كلوب أمريكا.

في الشوط الثاني حاول مونتيري تسجيل هدفا ثانيا، فأهدر فونيس موري فرصة إضافة ثاني أهدافه في المباراة بعد عرضية من خيسوس جاياردو إذ استلم الكرة ومن ثم سدد لكن علت العارضة في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 مرت رأسية ألفونسو جونزاليس الغير مُراقب بجوار القائم الأيمن لـ جيرييمو أوتشوا حارس كلوب أمريكا.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء أهدر الهولندي فينسنيت يانسن مهاجم مونتيري فرصة إنهاء المباراة بعدما راوغ الحارس وسدد لكن المدافع شتت من على خط المرمى ليظل تقدم مونتيري بهدف وحيد.

جاياردو كاد أن ينهي اللقاء في الدقيقة 85 لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لأوتشوا.

الحكم احتسب 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع، وفي الدقيقة العاشرة كاد كلوب أمريكا أن يخطف التعادل بعد عرضية وصلت إلى المهاجم الذي سدد لكن كرته ارتطمت بالعارضة، وأثناء متابعة الهجمة لمست الكرة يد لاعب مونتيري.

توقف اللقاء ما يقرب 4 دقائق من أجل مطالعة تقنية الفيديو إلا أن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء للنسور وأطلق صافرة النهاية معلنا فوز مونتيري باللقب القاري.

وأصبح هذا اللقب هو الأول لمونتيري مع خافيير أجيري، والأول للمدرب المكسيكي منذ آخر لقب حققه رفقة الوحدة الإمارتي موسم 2016-17 في مسيرته التدريبية.

وأصبح مونتيري خامس فريق يحصد بطاقة تأهله إلى مونديال الأندية 2021، بعد تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي المرشح من اتحاد أوقيانوسيا والجزيرة الإماراتي بطل دوري الخليج العربي.

وينتظر العالم الشهر المقبل تحديد هوية بطلي آسيا وأمريكا الجنوبية، إذ يلتقي الهلال السعودي مع بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، وفي نهائي برازيلي خالص يلتقي فلامنجو مع بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

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