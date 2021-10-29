إيفرا: رونالدو كان كبش الفداء في يوفنتوس

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

إيفرا - رونالدو

قال باتريس إيفرا الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد ويوفنتوس أن كريستيانو رونالدو كان كبش الفداء لمستوى البيانكونيري خلال السنوات الأخيرة.

وتحدث إيفرا لصحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية قائلا: "كريستيانو يحتاج للحب والاحترام، في المقابل في يوفنتوس كان هو كبش الفداء".

وأكمل "الانتقادات في إيطاليا سخيفة ومنافقة بعض الشيء، لقد ارتكب مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري خطأ حينما قال إن كريستيانو لن يلعب كل المباريات".

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وأردف اللاعب الفرنسي السابق "لا حاجة لقول ذلك الأمر علنا، على أي حال الحب الوحيد لكريستيانو هو مانشستر يونايتد".

وانتقل إيفرا للحديث عن أليجري والكرة الإيطالية وقال: "هو مدرب لديه ذوق رائع أكثر من سير أليكس فيرجسون".

وواصل "أليجري يعرف دائما ماذا سيحدث في المباراة قبل أن تبدأ، لكن في إيطاليا أنت تتدرب كثيرا".

وأتم إيفرا "إن وجد التوازن الصحيح فالكرة الإيطالية بإمكانها دوما الفوز بدوري أبطال أوروبا لكن في المقابل هم يدفعون كل شيء لأقصى حد وهذا دليل على الشعور بانعدام الأمان".

إيفرا رونالدو يوفنتوس
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