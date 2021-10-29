راديو كتالونيا: برشلونة يريد تعيين تشابي دون دفع الشرط الجزائي لـ السد

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتعيين تشابي هيرنانديز دون دفع الشرط الجزائي الموجود في تعاقده مع السد القطري.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" فأن برشلونة لم يبدأ مفاوضاته مع تشابي أو معرفة ماذا يريد من أجل أن يعود للنادي من جديد وتلك المرة من أجل تدريبه.

كما أضاف التقرير أن برشلونة ليس لديه أي خطط لإرسال أي وفد إلى الدوحة عاصمة قطر للتفاوض مع السد.

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ويريد برشلونة أن يتولى تشابي المهمة في أقرب وقت ممكن خلفا لـ سيرجي بارخوان الذي عُين كمدرب مؤقت إذ يفضلون أن يقود الأخير الفريق في مباراتين أو 3 على حد أقصى.

في المقابل فأن السد القطري سيطلب من تشابي البقاء حتى الثالث من نوفمبر المقبل وهو موعد مواجهة الدحيل القطري.

يأتي ذلك لأن المسابقات المحلية في قطر ستتوقف لمدة شهر ونصف بعد المباراة المرتقبة ما قد يتيح رحيل الإسباني دون دفع أي مقابل مادي.

وهذا يعني أن مواجهة برشلونة ضد دينامو كييف الأوكراني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ستكون تحت قيادة بارخوان بحسب التقرير

وكان تشابي قد صرّح سابقا مطلع أكتوبر الجاري قائلا: "عرض محتمل من برشلونة؟ أي عرض سيتم تقييمه وبعدها سأقرر، لا أعرف أين سيأخذني مستقبلي ولكن أنا منفتح على جميع الاحتمالات".

وقاد تشابي السد القطري كمدير فني للفوز بـ 7 ألقاب.

تشابي هيرنانديز برشلونة السد القطري
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