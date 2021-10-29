مواعيد مباريات الجمعة 29 أكتوبر 2021 – قمة سعودية وفرنسية والدرجة الثانية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 10:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

قمة سعودية وأخرى فرنسية ومباريات الدرجة الثانية الخاصة بمجموعة القاهرة.

يقدم FilGoal.com أبرز مواعيد ومباريات اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021.

الدرجة الثانية

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وضمن مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة يحل زد متصدر الترتيب ضيفا على بلبيس في الثانية والنصف ظهرا وتذاع على قناة نايل سبورت.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يلتقي الأهلي والهلال في السابعة إلا عشر دقائق في الأسبوع العاشرة من الدوري السعودي وتذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية.

الدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان ضيفه ليل حامل لقب الدوري في التاسعة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

مواعيد المباريات
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