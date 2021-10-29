مصطفى مراد فهمي: ألتمس العذر لموسيماني فيما حدث بالدوري.. ما وقع لم أشاهده خلال 50 عاما

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الأهلي

التمس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في الأهلي العذر لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في فقدان لقب الدوري الموسم الماضي.

وتحدث مصطفى مراد فهمي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "ألتمس العذر لموسيماني فيما حدث في الدوري الموسم الماضي، أشاهد كرة القدم منذ 50 عاما لم أر خلالها ما حدث بأن فريق منافس يخوض مبارياته ويتبقى للآخر سبع مباريات، ويحصل المنافس على راحة ويعود الفريق لخوض سبع مباريات في فترة قصيرة".

وأردف "أتمنى أن يكون القادم أفضل".

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وعن هل تخيل يوما ما أن يتعاقد الأهلي مع مدرب إفريقي أجاب "لم أتخيل أن تحدث خطوة تعاقد الأهلي مع مدرب من إفريقيا".

واستدرك "ولكن يُحسب للأهلي دراسة السيرة الذاتية لموسيماني والتعاقد مع مدرب بحجمه، وفاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين".

وأشاد مصطفى فهمي بأداء الأهلي ضد الإسماعيلي وقال: "كنت سعيد وأنا أشاهد المباراة ولكنني توقعت أن يتم إشراك مصطفى شوبير ليكتسب حساسية المباريات".

وأوضح "هذا حتى لو حدث أي شيء واحتاجه الجهاز الفني يكون لديه الخبرات ولا يدخل بشكل مفاجئ، ولكن هذا رأي المدير الفني في النهاية".

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