مصطفى فهمي: لم يكن هناك حساسية مع الخطيب قبل ترشحي في شركة الأهلي.. ولم نستقر على بديل غالي

قال مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في الأهلي إنه لم يكن هناك أي حساسية بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب قبل ترشحه لمنصبه الحالي.

وكان مصطفى مراد فهمي ترشح في انتخابات الأهلي السابقة على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة محمود طاهر المنافسة للخطيب ولكن العامري فاروق تفوق عليه في السباق.

وتحدث مصطفى فهمي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الخطيب تواصل معي وأبلغته بعدم وجود أي مشكلة للتواجد في شركة الكرة".

وواصل "الخطيب قال لي ستكون رئيسا لشركة الكرة حال عدم تواجد ياسين منصور وكان واضحا معي منذ البداية، وقلت له يشرفني العمل معه، وحصلنا على الرخصة من هيئة الاستثمار في شهر أغسطس الماضي".

وعن ترشحه ضد الخطيب في انتخابات الأهلي السابقة قال: "نعمل من أجل الأهلي وهناك العديد من الأصدقاء كانوا ضمن قائمة الخطيب فلا توجد مشاكل بيننا ولا مساس بين المتنافسين في الانتخابات".

وواصل "لم أندهش من طلب الخطيب تواجدي في شركة الكرة لقد دعاني في أكثر من مناسبة من قبل وروح الأهلي والعمل للنادي يجعل لا مشكلة بين الجميع".

وعن اعتذار حسام غالي عن عدم الاستمرار في منصبه في شركة الكرة بعد ترشحه في انتخابات الأهلي قال: "مازلنا نناقش من سيكون بديل لحسام غالي في شركة الأهلي بعد ترشحه في انتخابات النادي وسنعرض الأسماء على الخطيب لنختار أحدهم".

وأكمل "حسام غالي شخص على خلق أرسل لنا اعتذارا بعد تقدمه في انتخابات الأهلي ولم يبلغنا بقراره فقط بل اعتذر وتمنينا له التوفيق".

وشدد "أهم شيء لشركة الكرة في الأهلي هو استمرار الانتصارات، على سبيل المثال أرسنال يهتم بالأرباح أكثر لذا فالأداء والانتصارات ليست أفضل شيء، لكننا في الأهلي نهتم بالانتصارات".

وأردف "سأذهب لانتخابات الأهلي وكنا نتمنى ألا نتعرض للاختيار بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي خلالها".

ويتنافس مرتجي والدرندلي على منصب أمين الصندوق في الانتخابات التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل.